Festival della canzone 2024 | duetti | cover | sorprese e pronostici!

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mancano ormai meno di 10 giorni all’inizionuova edizione deldi Sanremo. Come di consueto, con l’avvicinarsi dell’esordio, vengono svelati piccoli e grandi dettagli che andranno ad arricchire la kermesse italiana più seguita di sempre. Pochi giorni fa Amadeus, giunto alla quarta edizione nelle vesti di direttore artistico, ha rivelato a VivaRai2! le novità che riguardano la serata dellenonché la più attesa dell’evento. Dunque, venerdì 9 Febbraio a salire sul palco ci saranno tante stellemusica italiana e straniera. Tra i nomi di spicco ritroviamo Roberto Vecchioni che si esibirà con il suo brano “Sogna ragazzo sogna”. Poi ancora avremo: Riccardo Cocciante, Ivana Spagna, Donatella Rettore, Gigi D’Alessio, Skin, Aitana, Malika Ayane, Francesco Gabbani e Gemelli Diversi. Non mancheranno i ...

