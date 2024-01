Festa dei 25 anni con il record delle presenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il Consorzio Turistico della Valchiavenna, fondato nel 1998 per iniziativa della Comunità montana, ha spento le sue prime 25 candeline... tra passato, presente e futuro. In questo quarto di secolo non è cambiato il sostegno dell’ente comprensoriale, ieri padre fondatore e oggi partner strategico, che neglisi è impegnato per lo sviluppo della Ski area Valchiavenna, è pronto a investire per la sostituzione degli impianti, ha promosso il progetto di marketing transfrontaliero della Via Spluga e nel 2000, tramite il Consorzio turistico, ha istituito uno dei primi sistemi turistici che ha unito pubblico e privato. Oltre al piano sul turismo sportivo che ha dato impulso all’economia locale con diecimila pernottamenti all’anno e un indotto di circa 700mila euro. È grazie a questi 25, alla scelta lungimirante della Comunità montana, alla presenza ...