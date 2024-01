Ferrari in pista a tutta birra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Due leggende italiane sono pronte a scendere in, per la prima volta insieme, per celebrare la passione dei tifosi: Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il premium brand diitaliana appartenente ad Asahi Europe&International, ha annunciato nella notte una nuova partnership globale con. Con uno spettacolare 'Holographic Show' nella suggestiva sede del Palazzo dei Congressi di Roma è stata svelata la bottiglia Tifosi Nastro Azzurro 0.0%. Per rendere omaggio all'iconicità di due brand simbolo del Made in Italy che si incontrano, è stata scelta la Capitale come città in cui dar vita a un inedito show di luci e rendere nota la collaborazione. La partnership pluriennale vedrà Peroni Nastro Azzurro 0.0% al fianco di Scuderiae della serie 'Challenge Trofeo Pirelli'. ...