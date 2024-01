Fermato in auto con oltre due etti di cocaina | arrestato turista a Terni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – La Polizia dihaundi nazionalità albanese di 26 anni, dopo averlo scoperto in possesso di 210 grammi di, che sul mercato avrebbe fruttato25mila euro. Il giovane era entrato in Italia il 9 gennaio da Bari e soggiornava in un B&B di Strada Vallecaprina, una zona residenziale della periferia di. Nel particolare una pattuglia della Polizia che era in servizio sul territorio, aveva individuato un’mentre si fermava su una strada sterrata vicino a delle sterpaglie per poi ripartire. Insospti dalla situazione, gli agenti hanno voluto fermare l’autista per un controllo, dal quale sono poi emerse 500 bustine termosaldate contenenti ...