“Fermare l’immigrazione” | cosa prevede il piano Mattei per l’Africa

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Una scommessa vinta”: non ha dubbi Giorgia Meloni al termine della lunga due giorni che ha visto nell’Aula del Senato il vertice Italia-Africa. Dalle parole ai fatti la mission del primo ministro, che ha messo a punto un tassello importante del progetto a cui lavora sin dal suo insediamento: il. La dotazione iniziale è di 5,5 miliardi di euro: di questi “circa 3 miliardi” arriveranno “dal fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo”, e poi altre risorse “tra crediti, operazioni a dono e garanzie”. Un passo avanti in termini di concretezza che potrebbe fare la differenza in ottica immigrazione, soprattutto dopo un 2023 disastroso. Ilispirato a Enrico Matteo verrà ufficializzato nell’aula del Senato, Meloni ha posto l’accento sul cambio di passo con un “modello di ...