Fenomeno Sinner | Spizzica lo esalta | “È il numero uno | può migliorare ancora”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’ex maestro ha parlato a Notizie.com: “Il primo posto nel ranking non è scontato, ma ora Jannik è il più forte di tutti”. Sui ragazzi nel circuito under: “Alcuni 13enni sono più forti di lui a quella età…”e i suoi eredi. Fa già sorridere così, vista la sua età: “Oggi ci sono dei ragazzi italiani di 13-14 anni più bravi di Jannik a quell’età”. Meglio godersi il presente, comunque: non c’è più bisogno di sperare nel futuro. Il primo slam per l’altoatesino: la sensazione magica è che sia soltanto il… primo, appunto. “Ha ampi margini di miglioramento”, commenta Andrea, uno dei maestri da bambino del classe 2001. Ha parlato a Notizie.com. Jannikha trionfato agli Australian Open (Ansa Foto) – Notizie.comAndrea, il sogno è diventato realtà: un italiano ha vinto uno Slam 48 anni dopo ...