Fedez perde la battaglia legale contro il Codacons per ”pubblicità occulta” e “omofobia” | la Procura di Roma respinge le richieste del rapper

(Di martedì 30 gennaio 2024) C’è una svolta nella lungatrae il. Il Tribunale diha respinto ledelmarito di Chiara Ferragni, stabilendo l’archiviazione della querela “per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo”. Una vittoria, dunque, per l’Associazione dei consumatori nell’ambito di questa contesa giuridica iniziata nel 2021, quando ilaveva denunciatoper presunta “” a favore di un noto marchio sportivo durante il Concertone del primo maggio a. Parallelamente, l’associazione aveva citato presunti “testi omofobi” delin concomitanza con la sua campagna sul ddl Zan. Accuse ...

