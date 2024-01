Fedez e la querela contro il Codacons che lo accusava di omofobia e pubblicità occulta | il tribunale archivia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Milano – Nella battaglia legale trae il, arriva una nuova vittoria dell’associazione dei consumatori. Ildi Roma – fa sapere lo stesso– ha respinto le richieste di, disponendo l’zione dellaper diffamazione dopo che lo stesso rapper era stato accusato dall’associazione di consumatori di “” e “”. Piazza San Giovanni La vicenda nasce nel 2021, quando ildenunciò un presunto caso dida parte del rapper in favore di un noto marchio sportivo durante il concertone del primo maggio a Roma, e rese noti alcuni “testi omofobi” del rapper in concomitanza con la ...

La querela risale al 2021, quando il Codacons denunciò un possibile caso di pubblicità occulta in favore di un noto marchio sportivo per l’esibizione del logo presente sul cappello di Fedez al ...l'azione intentata da Fedez contro il Codacons è stata archiviata. Il tribunale di Roma, infatti, ha deciso di non procedere, disponendo l'archiviazione della querela "per insussistenza del fatto e ...Il rapper era stato accusato nel 2021 per presunta pubblicità occulta e per la presenza di citazioni omofobe nelle sue canzoni.