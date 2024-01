Federorafi | “Fatturato ed export in crescita per la gioielleria ma attenzione al 2024”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Claudia Piaserico, Presidente di Confindustria: “Per ilconfidiamo, come sempre, sulle consolidate capacità dei nostri imprenditori di far fronte ai mutamenti del mercato anche anticipando le attese dei consumatori” Sulla base dell’indagine congiunturale tra le aziende associate effettuata per Confindustriadal Centro Studi di Confindustria Moda, nel terzo trimestre è proseguito il rallentamento dei ritmi di, peraltro ampiamente previsto, innescatosi già a partire da aprile. Dopo l’aumento a due cifre che aveva caratterizzato la prima frazione (+11,3% tendenziale) e il +7,2% rilevato nella seconda, nel trimestre luglio-settembre le aziende del campione hanno sperimentato una importante frenata sebbene conancora in positivo (+5,9%). Alla luce di tali ...

