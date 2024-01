FC 24 Obiettivo Anno in rassegna 2023 III – Menzioni D’onore TOTY Kubo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominatoinIII rilasciato durante la quarta stagione di Ultimate TeaminIII Celebra alcuni momenti clou dell’ultimocompletando questi obiettivi! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 Premio Finale:1xMcCabe Non scambiab. Scadenza: 2 febbraio Serie AIl Napoli ha rivinto lo scudetto dopo 33 anni, con Victor Osimhen autore di 2 o più gol in 5 partite differenti. Segna 2 gol in 5 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) con attaccanti della Serie A.1x 500 XP1x ...

