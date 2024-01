Farnesina | per Salis Budapest valuti alternative al carcere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Su istruzioni del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il segretario generale della, Ambasciatore Riccardo Guariglia, ha convocato questa mattina al Ministero degli Esteri l'incaricato d'Affari della Repubblica di Ungheria. "Nel ribadire la protesta del Governo italiano per le condizioni" in cui Ilariaè detenuta e viene trattenuta nelle udienze, Guariglia "ha espresso la ferma aspettativa del Governo" affinché allasia accordato "al più presto un regime di custodia cautelare in linea con la normativa europea, incluse misurealla detenzione in". L'ambasciatore Guariglia ha richiamato i principi cardine previsti dalla normativa europea e internazionale relativi al rispetto delle garanzie a tutela della dignità delle condizioni detentive, incluse ...