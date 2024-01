FANTACALCIO | MALUS AL CUORE – I flop della 22a giornata | Maignan | Giroud | Hernandez

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Puntualmente, CN24 individua il giocatore più deludente delper ognidi Serie A. Ma oggi sono in tre:-Allora, adesso si sdrai e mi dica cosa si sente.-Sì, guardi, non sto per niente bene, da sabato sera.-Capisco. Proviamo a ricostruire. Quando si è sentito male, precisamente?-Dunque, ero fuori a bere qualcosa con dei colleghi. Facevo due chiacchiere a un certo punto ho sentito male fortissimo qua, altezze tempie, diciamo.-Male di che intensità?-Direi un -2.-Non ne ha mai sofferto in passato? É un dolore abbastanza comune l’emicrania da portiere.-Sì, sì, certo. Anzi da giovane era molto peggio, uno si crede chissà chi e alla porta nemmeno ci pensa. Io prendevo cosa capitava e poi stavo malissimo: quasi ogni settimana dei -3 o -4. Negli ultimi anni mi ...