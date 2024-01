Fano Russo denuncia | chiudere la curva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) E’ ancora tempesta in casa Alma Juve. Dopo lo striscione a sfondo razzista contro il patronesposto sotto ladello stadio "Mancini", lo stesso ha sportocontro ignoti e inoltrato un esposto alla Procura federale per chiedere la chiusura dellafanese. Una richiesta che potrebbe attivare indagini per risalire agli autori dello striscione, anche con l’ausilio di eventuali telecamere presenti nella zona. Intanto ilriprende oggi pomeriggio la preparazione in vista della trasferta di Termoli, uno scontro diretto che i granata non possono fallire. La buona prestazione contro la Sambenedettese è tutto ciò che rimane di buono, perché nonostante in campo i Cornacchini boys abbiano dimostrato di potersela giocare con tutti, a punti non è stato messo nulla ...