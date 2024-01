Famiglie più povere per colpa di Draghi | i dati inchiodano l' ex premier

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tra il 2021 e il 2022, secondo Istat e Bankitalia, la ricchezza dei nuclei si è contratta fino a tornare ai livelli del 2005. La casa rimane una certezza, mentre le imprese resistono a guerra e inflazione. Leitaliane erano un po' meno ricche nel 2022. Quando a Palazzo Chigi c'era Marioe non Giorgia Meloni. E quando la corsa forsennata dei tassi era cominciata sì, ma solo da qualche mese. Certo, i postumi della pandemia si andavano via via smaltendo, infuriava la guerra in Ucraina ma non era ancora scoppiato l'incendio in Medio Oriente. Ma se i numeri di Bankitalia e Istat non mentono, a fine 2022, quando la primadonna della storia italiana governava da un mese scarso, la ricchezza netta delleera stata pari a 10.421 miliardi, in calo sul 2021 dell'1,7% in termini nominali, dopo tre ...