Falso avvocato | anziana truffata inventando incidente alla figlia Ecco le regole per non farsi ingannare

(Di martedì 30 gennaio 2024) Finti avvocati, falsi carabinieri o poliziotti e fantomatici tecnici di luce o gas, queste sono solo alcune delle ben rodate tecniche di raggiro messe in atto da predoni e truffatori nei confronti delle vittime, che nella maggior parte dei casi sono gli anziani L'articolo proviene da Firenze Post.

Finge che la figlia della signora sia coinvolta in un incidente stradale e che per tirarla fuori dai guai è necessario sborsare una considerevole ... (lopinionista)

Tramite il suo canale YouTube, il giornalista Sergio Vessicchio , lo scorso aprile, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del ... (dailynews24)

Al momento il Napoli non rischia la revoca dello Scudetto conquistato lo scorso anno, ma solo una penalizzazione in classifica o una multa. A ... (dailynews24)

Le due psicologhe del carcere di San Vittore e l'avvocata di Alessia Pifferi sono indagate . Per le prime due l'accusa è di favoreggiamento e falso ... (ilgiornaleditalia)

I 5 figli di Silvio Berlusconi si sono costituiti parte civile nel processo a carico di Giovanna Rigato, ex olgettina accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro ...Sono tutte donne, per lo più sopra i 65 anni, le vittime preferite da chi ruba borse fuori ai supermercati. E sono stati diversi i colpi messi a segno tra Palestrina e Zagarolo. Chi ...Finti avvocati, falsi carabinieri o poliziotti e fantomatici tecnici di luce o gas, queste sono solo alcune delle ben rodate tecniche di raggiro messe in atto da predoni e truffatori nei confronti del ...