Fabio Ferrari trovato morto in un canalone | il runner era scomparso a Bovegno | precipitato da 100 metri

(Di martedì 30 gennaio 2024) A due giorni dalla scomparsa,è statoin fondo a unnei pressi di Graticella, frazione di, in provincia di Brescia. Ingegnere di 55 anni, era partito domenica mattina per andare a correre nei boschi, sua grande passione, ma non era più tornato. La scomparsa e le ricerche A chiamare i soccorsi è stata la moglie, che ha più volte provato a contattarlo al telefono, trovandolo irraggiungibile. Immediatamente si sono messi in azione i tecnici del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e ai militari della guardia di finanza. Il ritrovamento del corpo è avvenuto martedì nel primo pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni, ilpotrebbe essere scivolato per poi precipitare da un altezza di oltre ...