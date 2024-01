Fabio Ferrari | ritrovato il corpo del 55enne | è morto precipitando in un canalone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ildi, il runner scomparso da giorni, è statoa circa duemila metri di altezza. La drammatica scoperta è stata effettuata da alcune squadre di ricerca, impegnate nel disperato tentativo di trovare ildel quale si erano perse le tracce nella zona intorno Provaglio d’Iseo, nella zona collinare di Brescia in Lombardia. Ingegnere di professione e iscritto all’associazione Atletica Franciacorta Oxyburn, l’uomo era sparito nella mattinata di domenica 28 gennaio. Secondo le ricostruzioni,aveva parcheggiato la sua macchina intorno alle 10.30 in via Graticelle, a Bovegno, per poi effettuare la sua consueta corsa di circa tre ore. Un allenamento come tanti che, però, si è trasformato in tragedia, con la scoperta delin queste ...