F1 | Lewis Hamilton | “Il ritiro? Al momento sono in forma e mi piace quello che faccio”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024)allontana le voci di un potenziale. L’inglese, sette volte campione del mondo, non vuole appendere il casco al chiodo. Intervistato da Formula 1 magazine, il pilota della Mercedes ha detto: “Nel 2007 avevo appena 22 anni, emotivamente ero ancora un bambino. Non conoscevo ancora molto del mondo, al massimo avevo viaggiato un po’. Ero un pilota veloce, ma come persona a volte mi sentivo meno a mio agio. Oggi so cosa voglio dalla vita,una persona molto più felice“. Poi sul suo futuro ha aggiunto: “ Non ho piano prestabiliti per il futuro. Alancora ine miancora quel che. Ora ho imparato che non bisogna mai dire mai nella vita“. Infine sul suo rapporto con la F1 ha concluso ...