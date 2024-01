Ex Ilva | indotto | in un’impresa paura si aggiunge a paura | domani assemblea dei lavoratori Semat | fra i crediti non riscossi ed un decreto ingiuntivo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lanella, nell’. È quella deidi una delle aziende più grandi, lache ha sede nel bresciano e che per il siderurgico di Taranto si occupa di edilizia, con circa 250 dipendenti che rappresentano il grosso della forza lavoro dell’impresa lombarda. Il consiglio di amministrazione di, nei giorni scorsi, ha deciso di presentare istanza prenotativa al tribunale di Brescia, in relazione alla situazione debitoria. Nello specifico, è dei giorni scorsi undi Fincantieri nei confronti di. Stando ad indiscrezioni è plurimilionario.ha, dal canto suo, nei confronti di Acciaierie d’Italia un credito ...

