Ex Ilva | indotto | dopo la manifestazione “il presidio continua” | otto lavoratori licenziati via email durante il corteo Taranto | ieri l' iniziativa con imprenditori e dipendenti insieme

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 30 gennaio 2024)è stata unacon pochi precedenti (se ve ne siano) nel mondo del lavoro. Aglidell’di Acciae d’Italia ed i loro, per evidenziare la gravissima preoccupazione di imprese che rivendicano crediti complessivi, non riscossi, per circa 120 milioni di euro. In caso di commissariamento, che è imminente, la paura è quella di perdere, tutti d’un colpo, questi soldi. Una miriade di cose, possibili da raccontare, legate al. Una si tutte: il licenziamento viala. Il messaggio al lavoratore, da parte dell’impresa dell’appalto ex, faceva riferimento ad ...