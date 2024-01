Ex Ballando con le stelle irriconoscibile | fisico al top e capelli nerissimi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 gennaio 2024) Excon le: così non lo avete mai visto. È lui il vero spettacolo come sempre Con la sua ironia ha conquistato anche il pubblico della trasmissione di punta del sabato sera di Rai Uno condotta da Milly Carlucci. Esibendosi in balli sempre più indimenticabili, il celebre ballerino provetto ha stupito tutti quanti. Nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe arrivato fino a questo punto della competizione, invece è proprio successo.con le-Credits ANSA -Cityrumors.itGrazie a questa esperienza nel dance show più famoso di Rai 1, l’uomo ha potuto mostrare maggiormente al mondo intero la sua grande umanità. Sempre sorridente e mai banale, usa l’ironia e la provocazione per proteggere il suo vero io. Alto, moro e sensuale, è impossibile non notarlo ma il meglio ...