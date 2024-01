Evergrande | non è finita Perché la liquidazione non sarà un pranzo di gala

(Di martedì 30 gennaio 2024) Fosse stato così facile, il discorso sarebbe chiuso. O quasi. Liquidaree dare giustizia ai creditori rimasti con un pugno di mosche in mano, nonundi, semmai un cammino pieno zeppo di trappole. All’indomani della decisione dell’Alta Corte di Hong Kong che ha ordinato la messa indel gruppo, andato in default sul debito offshore, sorgono i primi dubbi sulla tempistica dei rimborsi, sempre che di rimborsi si possa parlare. La sentenza ha messo in moto una macchina che impegnerà per anni periti e avvocati, oltre a innescare una bomba nel vacillante mercato immobiliare cinese e, di conseguenza, nel settore finanziario della seconda economia del mondo. Ci sono almeno tre motivi che renderanno tutto più difficile. Primo, la decisione è stata presa in sette udienze ...

Fosse stato così facile, il discorso sarebbe chiuso. O quasi. Liquidare Evergrande e dare giustizia ai creditori rimasti con un pugno di mosche in mano, non sarà un pranzo di gala, semmai un cammino p ...Roma, 30 gen. (askanews) – La decisione di ieri dell’Alta Corte di Hong Kong che ha ordinato la messa in liquidazione dello sviluppatore immobiliare cinese Evergrande Group, andato in default sul debi ...La decisione di ieri dell'Alta Corte di Hong Kong che ha ordinato la messa in liquidazione dello sviluppatore immobiliare cinese Evergrande Group, andato in default sul debito offshore, ha messo in mo ...