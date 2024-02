Evento-show a Roma per la nuova partnership tra Peroni Nastro Azzurro 0 0% e Ferrari

Andrea Delmastro ha partecipato a un incontro di Fratelli d’Italia, ad Aosta, per parlare della riforma della giustizia che vuole approntare il ... (open.online)

Dopo Il Volo – Natale a Gerusalemme proposto l’anno scorso la sera della Vigilia, Canale 5 prosegue con la musica. stasera alle 21.30 va in onda ... (iodonna)

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - I World Skate Games, dopo le passate edizioni che hanno visto protagoniste le città di Nanchino nel 2017, Barcellona nel 2019 e Buenos Aires nel 2022, arrivano per la prim ...Venerdì 2 e sabato 3 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba) saranno proposti i party “ Indie power ”, format itinerante di eventi, incentrato sul filone musicale indipendente che oggi rappresenta un ...Il dj e produttore di fama internazionale JOE T VANNELLI protagonista delle consolle più prestigiose torna a far ballare il suo pubblico venerdì 2 febbraio, all’OTEL di FIRENZE (Via Generale C.A.