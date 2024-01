Evento-show a Roma per la nuova partnership tra Nastro Azzurro e Ferrari

Andrea Delmastro ha partecipato a un incontro di Fratelli d’Italia, ad Aosta, per parlare della riforma della giustizia che vuole approntare il ... (open.online)

Dopo Il Volo – Natale a Gerusalemme proposto l’anno scorso la sera della Vigilia, Canale 5 prosegue con la musica. stasera alle 21.30 va in onda ... (iodonna)

Che successo l'evento glam solidale del Rotary Club Monza Villa Reale : una sfilata a sostengo di due importanti progetti. Ecco quali ...Confermato il green carpet lunedì sera con la sfilata di tutti i cantanti in gara. In piazza Colombo concerti tutti i giorni. Sindaco Biancheri: «Accusato di vendere la città alla Rai Abbiamo creato ...Maurizio Vanni e Comune di Scarlino, in provincia di Grosseto, organizzano "Scarlino Oltrecielo". Il programma ...