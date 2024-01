Evasione | quanto valgono l’Iva sommersa e le tasse eluse

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio 2024 – Nel 2021 lo Stato avrebbe perso 83,6 miliardi di euro a causa dei comportamenti illeciti dei contribuenti, con un calo del 3,1% rispetto all'anno precedente. Ma lo Stato perde molti più miliardi con il sistema delle “spese fiscali” (tra deduzioni e detrazioni sono 592 le spese fiscali attive che128,6 miliardi) messo in campo dal legislatore stesso per favorire questo o quel soggetto, questa o quella scelta di investimento (ad esempio gli accantonamenti di previdenza complementare) questa o quella spesa (ad esempio le spese sanitarie). Il “vuoto fiscale”, la perdita del fisco, sarebbe dovuta a un sommerso che vale il 9,5% del Pil, non lontano dalla media dei paesi sviluppati che hanno un’economia “informale” compresa tra il 5 e il 10% del Pil. Entrando nel dettaglio, facendo pari a 100 il valore aggiunto sommerso, la causa di ...

Protocollo di intesa in materia di reati tributari tra la Procura, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate.Per l’assessore al Bilancio Maurizio Manzi si tratta di un’operazione ormai ordinaria, la cui bontà è stata riconosciuta anche dalla Corte dei conti nell’ormai famosa e recente delibera, discussa in c ...Secondo l’assunto accusatorio le operazioni indicate a detrazione dell’Iva erano soggettivamente inesistenti in quanto mai realizzate e, pertanto, dopo due anni di processo e l’escussione di diversi ...