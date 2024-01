Eurozona | clima fiducia gennaio -0 | 1 punti | Italia maglia rosa +3 | 8

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (askanews) –digenerale nell’economia in limatura nell’area euro a inizio anno e in flebile aumento guardando all’intera Unione europea: l’indicatore complessivo elaborato dalla Commissione europea ha segnato un calo di 0,1sull’unione valutaria, a quota 96,2, e secondo quanto riporta un comunicato quello relativo a tutta la Ue è aumentato di 0,1a quota 95,9. L’indicatore relativo alle aspettative sull’occupazione è calato di 0,8nell’area euro e di 0,7su tutta l’Unione europea. Guardando alle diverse componenti e settori dell’economia, la Commissione riporta una dinamica sostanzialmente stabile per l’industria, con aumento di 0,1, ...