Europee | Gozi | ' lavoriamo per unità forze politiche Renew in Italia'

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “L'continua a essere prigioniera di un falso bipolarismo e di un vero bipopulismo, di false coalizioni che per vincere le elezioni nascondono le loro contraddizioni e poi non riescono a governare. Da questo punto di vista Giorgia Meloni ed Elly Schlein sono perfettamente speculari. Noi siamo fortemente impegnati a favorire l'delleche inguardanoEurope in, perché la sfida che dobbiamo affrontare nel giugno del 2024 riguarda il futuro dell'Europa e non invece un inutile regolamento di conti interno. È il momento di impegnarci a raccogliere voti non di mettere veti, perché dobbiamo essere protagonisti come liberaldemocraticini della costituzione degli Stati-Uniti d'Europa”. Lo ha detto Sandroin un'intervista a Linkiesta. “Chi mette veti - ha aggiunto l'eurodeputato diEurope e segretario generale del Partito democratico europeo - dimostra di non rendersi conto né dello spirito con cui nel 2018 abbiamo creatoné della portata della sfida e dei rischi che dobbiamo affrontare. La nuova presidente del Gruppo, Valerie Hayer, ha detto chiaramente, anche guardando all', che l'dellediè la via maestra. Come segretario del Pde sono impegnato dall'accordo politico che abbiamo siglato con l'Alde per promuovere l'alleanzaEurope tra Liberali e Democratici anche nel 2024. Non vorrei che anziché rigenerarsi conin, alcuni liberalini esportassero le loro tensioni e divisioni in Europa, dove la nostra alleanza funziona e di rancori e divisioni senza alcun motivo politico vero non abbiamo proprio bisogno”. “Comunque vada, sono convinto che il Pde, attraversoViva, eleggerà dei deputati al Parlamento europeo. L'8 marzo avremo la nostra convention elettorale a Firenze, presenteremo il nostro manifesto politico e diremo quali sono le nostre priorità e le nostre alleanze in. Da qui all'8 marzo continueremo a lavorare per favorire l'dellediin, sperando torni il buonsenso”, ha concluso.