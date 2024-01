Europa in tilt per marcia dei trattori

(Di martedì 30 gennaio 2024) 17.00 Sempre dura la protesta degli agricoltori contro le restrizioni Ue e le difficoltà che li mettono in ginocchio.diin tutta l'Italia. Cortei disulla Casilina nel tratto che attraversa il Cassinate, nel Frosinate.Presidio a Orte,nel Viterbese Nel Salento 200si sono diretti a Lecce,causando disagi al traffico. Manifestazioni, proteste, presidi. Continua l'assedio a Parigi. La dura protesta, partita dalla Francia,estesa tutta l',con Germania e Spagna in prima linea.Lapunta a Bruxelles

In merito alle numerose segnalazioni di rilevanti code e rallentamenti creatisi nello scorso fine settimana, così come nei precedenti, derivanti dall'istituzione del divieto di circolazione ai mezzi ...Ci sono tre cose che stanno mandando in tilt la sinistra italiana. Primo: i Paesi africani, praticamente l’intero continente, stanno ascoltando ...Al momento il soffice splendore del bianco è del tutto assente sui due versanti dell’Etna, nord e sud. Neanche un tantino di neve quindi, neppure quella che basta per fare i classici pupazzi. I bambin ...