Eurolega donne | 20 | 30 La V nera di Vincent ospita Landes | una vittoria per i playoff

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ultima decisiva sfida del girone eliminatorio diWomen per la Virtus. Alle 20,30, alla Segafredo Arena la formazione di Pierresi gioca un posto ai. Imperativo per Cecilia Zandalasini e compagni è battere le francesi dele poi vedere quello che succederà sugli altri campi. In una classifica dove solo Praga e Mersin sono riuscite a staccarsi dal gruppo, sono quattro le squadre che si contendono gli ultimi due posti del girone per l’accesso ai quarti. "Vogliamo chiudere bene questa parte della stagione e vogliamo dare il massimo per qualificarci – sottolinea–. Sarà una partita tosta,è una squadra atletica e veloce, dura sotto canestro e aggressiva". Il coach francese va oltre. "Per vincere dovremo controllare transizioni e rimbalzi, ...

Virtus Segafredo Bologna vs Partizan Mozzart Bet Belgrade è il primo di tre importanti match casalinghi che le V Nere disputeranno a febbraio alla Virtus Segafredo Arena in Euroleague. Sarà un’altra ...Migliore in campo Rupert, ma eccellenti prestazioni anche per Cox e per Peters. Il ko in Eurolega a Praga ormai è alle spalle e, dopo la vittoria con Battipaglia, in casa Virtus si volta pagina in ...Oggi, venerdì 26 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...