Eurocup | Venezia dilaga nel terzo quarto e batte il Prometey 108-92

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – Nell’ultima uscita casalinga della stagione di, l’Umana Reyerconquista una vittoria autoritaria sconfiggendo la formazione ucraina delper 108-92. Un successo ininfluente ai fini della classifica – i lagunari erano già eliminati a seguito della sconfitta rimediata contro BC Wolves Vilnius una settimana fa – ma che aiuta senza dubbio a tenere alto il morale della truppa di Neven Spahija, che oggi, dopo un primo tempo decisamente in salita, ha cambiato passo nella ripresa, mettendo a referto nel solo38 punti (saranno 63 quelli siglati complessivamente nel secondo tempo da), a fronte dei 14 subiti, e girando in maniera decisiva e definitiva l’inerzia della gara. La vittoria è frutto di un ...

Vittoria ininfluente per la Reyer Venezia nella 17ma giornata dell'EuroCup 2023-2024. La squadra di Neven Spahija, già sicura dell'eliminazione al termine della regular season, ha fatto la differenza ...Eurocup al Taliercio, dopo l’intervallo gli ospiti rovesciati come calzini, Tex da doppia doppia. Wiltjer, Heidegger e Tucker si esaltano. Casarin fa superare ...Ultima uscita interna stagionale in EuroCup con rotonda vittoria (108-90) per l'Umana Reyer, che, prima di concentrarsi sul campionato con la trasferta di Reggio Emilia di sabato 3 alle 20.30, ...