Escher | la mostra a Roma sull’artista dei paradossi visivi

(Di martedì 30 gennaio 2024) A distanza di cento anni dalla sua prima visita a, Maurits Cornelistorna nella capitale italiana con la più grandea lui dedicata. Presso Palazzo Bonaparte infatti, fino al 1 aprile 2024 sarà possibile ammirare opere come Metamorfosi II (1939), Vincolo d’unione (1956), l’iconica Mano con sfera riflettente (1935) e la celebre serie degli Emblemata. Presenti incirca 300 opere tra cui alcune mai esposte prima e la serie completa dei dodici Notturnini, realizzata nel 1934. La creazione di mondi fantastici, dettaglio dell’opera Mano con sfera riflettente (1935), fonte: glamouraffairNato in Olanda nel 1898,è noto per la realizzazione di opere dagli incredibili effetti ottici. Spinto dal padre a studiare architettura, l’artista ...