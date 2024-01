Erede Osimhen | Zirkzee e non solo | il Napoli sfida il Milan per un altro obiettivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Spuntano nuovi aggiornamenti di mercato inerenti al, indirizzati questa volta verso il discorso punta centrale. I possibili sostituti di Victor. È stato un mese di gennaio alquanto intenso per ilsul fronte mercato, date le tante piste sondate e i tanti movimenti compiuti dagli azzurri sia in entrata che in uscita. All’ombra del Vesuvio riecheggia ancora la cessione di Elmas ma anche la sequenza di nuovi acquisti composta da Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Dendoncker, sebbene a fare maggiormente rumore siano le trattative non concluse. Non per ultimo, quella inerente a Nehuen Perez, a lungo cercato dalche ha poi accantonato il profilo argentino per confermare Ostigard. A due giorni dal termine della sessione invernale si torna però a parlare di mercato in casa, con le ...