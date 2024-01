Empoli | Corsi | “Gaetano? Lo stimiamo | ma non dobbiamo rinforzare il centrocampo”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Fabrizio, presidente dell’, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:: ”L’infortunio di Milik ci ha aiutato” “Ora abbiamo esaurito l’effetto di felicità che ci ha regalato il risultato di Torino e si ricomincia. L’infortunio di Milik ci ha aiutato, per fare queste imprese ci vuole che ci giri qualcosa a favore. Sul campo la squadra ha fatto il suo dovere ed è venuto fuori questo pareggio insperato. Polemiche arbitrali? Nel campionato inglese una volta che finisce la partita finisce tutto il resto, forse dovremmo fare più mente locale e dovremmo provare ad andare oltre. E’ un pensiero che mi viene in mente da decenni, ma onestamente non ce la faccio. Molti sportivi tengono in simpatia l’perchè con poco riusciamo a fare qualcosa ...