Elon Musk | installato primo impianto cerebrale Neuralink su essere umano

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) –, l'azienda di neurotecnologia medica fondata da, ha inserito per la prima volta unsu un. Il paziente si sta riprendendo bene dopo l'intervento di domenica, ha scritto il magnate su X. "I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento di picchi neuronali", ha aggiunto. L'di

Un microchip nel cervello umano . Elon Musk ha comunicato che la sua startup Neuralink ha installato il suo primo impianto cerebrale in un essere ... (today)

Il primo impianto di Neuralink in un essere umano è stato effettuato domenica e il paziente si sta «riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano ... ()

Dispositivi connessi da impiantare nel cervello per comunicare con i computer solo attraverso il pensiero. Quella che fino a pochi anni fa poteva ... ()

Dispositivi connessi da impiantare nel cervello per comunicare con i computer solo attraverso il pensiero. Quella che fino a pochi anni fa poteva sembrare fantascienza potrebbe a breve diventare una..Il primo impianto di Neuralink in un essere umano è stato effettuato domenica e il paziente si sta "riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi di neuroni". L ...Il primo impianto di Neuralink in un essere umano è stato effettuato domenica e il paziente si sta «riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei ...