Elon Musk | «Effettuato il primo impianto di Neuralink in un essere umano» Cos' è e come funziona

Dispositivi connessi da impiantare nel cervello per comunicare con i computer solo attraverso il pensiero. Quella che fino a pochi anni fa poteva sembrare fantascienza potrebbe a breve diventare una realtà. Il primo impianto di Neuralink in un essere umano è stato effettuato domenica e il paziente si sta riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi di neuroni.