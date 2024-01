Elon Musk annuncia primo impianto in cervello umano chip Neuralik

Elon Musk, Tesla e la concorrenza cinese – Chi vincerà la guerra dell’auto elettrica? Come è noto, anche in questo settore il controverso, ma ... (urbanpost)

Elon Musk, Tesla e la concorrenza cinese – Chi vincerà la guerra dell’auto elettrica? Come è noto, anche in questo settore il controverso, ma ... (urbanpost)

Lo scorso maggio la società di Musk aveva annunciato di aver ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration per condurre i primi test su esseri umani. Così era iniziato il reclutamento dei ...Questo storico risultato di Tesla era stato previsto da Elon Musk qualche anno fa, quando aveva affermato, dopo la telefonata sui guadagni del primo trimestre del 2021, che la Model Y era sulla buona ...Ecco i piani di Elon Musk. Per vendere così tante auto, Tesla ha dovuto scendere a diversi compromessi, primo fra tutti il minor margine di guadagno su ogni vettura, dettaglio che non è piaciuto agli ...