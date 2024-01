Elon Musk annuncia l' impianto del primo chip Neuralink su un essere umano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma - Nella giornata di domenica,ha reso pubblico un avvenimento epocale: ildi unsu un. Il paziente sottoposto all'intervento si sta "riprendendo bene", e i primi dati rivelano un incoraggiante rilevamento dei picchi di attività neuronale. La notizia è statata attraverso il profilo Twitter disu X., la società fondata da, ha come obiettivo rivoluzionare il mondo neurologico mediante l'uso dicapaci di assistere chi soffre di problemi neurologici o lesioni traumatiche, interpretando le onde cerebrali. A maggio dello scorso anno, la società aveva ottenuto l'approvazione dalla Food ...

