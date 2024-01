Eliminato il personaggio di Seth Rollins nel nuovo film di Captain America

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il World Heavyweight Championavrebbe dovuto prendere parte aldidenominato “Brave New World” nel ruolo di King Cobra, un esponente della Serpent Society. Qualche tempo fa, sono circolate sui social delle immagini che lo ritraevano sul set, ma ora sembra che il suosia stato completamentedalil suoSecondo le indiscrezioni in circolazione, ilcheavrebbe dovuto interpretare neldedicato asarebbe stato completamente rimosso. ...

A quanto pare, nell'adattare la serie animata in live-action, gli sceneggiatori hanno scelto di eliminare gli elementi "sessisti" del personaggio interpretato da Ian Ousley o perlomeno di alleggerirli ...abbiamo conosciuto un assurdo personaggio cancellato da Tekken 3, ma anche l'iconico capostipite doveva offrire un combattente poi eliminato dalla sua versione definitiva. Ma di questo personaggio ...I registi di Trolls 3 - Tutti insieme, Walt Dohrn e Tim Heitz, raccontano in un'intervista qualche retroscena e curiosità sulla realizzazione del film, disponibile in homevideo.