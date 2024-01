“Elettra Lamborghini è mia sorella | lo dice il Dna” Colpo di scena al processo | la ‘prova’ in una cannuccia con la saliva della cantante

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Flavia Borzone edsono sorelle. Lo prova il loro Dna“. Questo ildinell’aula del tribunale penale di via D’Azeglio a Bologna, dove gli avvocati di Borzone e di sua madre Rosalba Colosimo, aper la diffamazione di Tonino, ‘calano l’asso’, ovvero i risultaticomparazione tra il Dnaloro assistita e quello dieffettuati da un docente dell’Università di Ferrara. Toninoaveva portato ale due donne a causa di affermazioni rilasciate in tv e su un giornale. Secondo quelle dichiarazioni il vero padre di Flavia Borzone sarebbe proprio lui. Come riporta Il Resto del Carlino le imputate il 29 gennaio hanno ricostruito ...

Flavia Borzone conferma in aula, portando l’esame genetico, le dichiarazioni per le quali Tonino Lamborghini l’aveva denunciata, assieme alla madre ... (repubblica)

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la 36enne napoletana avrebbe ingaggiato degli investigatori privati, i quali avrebbero seguito Elettra Lamborghini e raccolto tracce del suo Dna su una ...Colpo di scena in casa Lamborghini. Il padre di Elettra e Ginevra ha infatti querelato per diffamazione Flavia Borzone e la cantante ...