“Effortless Attitude” di Pal Zileri per la prossima Primavera Estate 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024) Per la stagione, Palinaugura l’”Club”, un club non ordinario che fa dell’inclusività la propria caratteristica più esclusiva. A farne parte sono infatti tutti coloro che si riconoscono nell’eleganza rilassata del brand e nella scelta di uno stile contemporaneo. Il claim è “”, che ha fatto da liet motiv a tutte le campagne di comunicazione delle ultime stagioni, incentrate sulla rappresentazione di uno stile italiano fatto di capi pensati per essere indossati e amati nel tempo. Anche la scelta dei testimonial punta sulle persone piuttosto che sui personaggi, attraverso la scelta di professionisti come attori, designer, architetti, imprenditori e musicisti. Fonte: Ufficio stampa.Collezione ...

Il claim è “Effortless Attitude”, che ha fatto da liet motiv a tutte le campagne di comunicazione delle ultime stagioni, incentrate sulla rappresentazione di uno stile italiano fatto di capi pensati ...Readying Jyotirao Phule’s biopic for April 11 release, director Mahadevan discusses how changing Pratik’s body language was integral to him playing the social r ...