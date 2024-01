Edoardo muore schiacciato da una gru a 29 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 gennaio 2024)Serafini, 29, è mortoda una gru mentre faceva manutenzione per conto di una grande azienda agricola italiana. La procura di Civitavecchia ha disposto l’autopsia e ha indagato il suo datore di lavoro per omicidio colposo.Leggi anche: Ilaria Salis, le gravi accuse del padre: “La procura sapeva delle catene” Serafini lavorava come operaio per un’azienda agricola di Fiumicino. Mercoledì scorso si trovava sul luogo di lavoro, quando è mortodalla gru su cui stava intervenendo per una manutenzione. Il mezzo agricolo era legato con dei cavi, che hanno ceduto, schiacciandolo. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: sono indagati il datore di lavoro e l’amministratore delegato sessantatreenne di una fra le più grandi aziende agricole e zootecniche ...