Edoardo | chi è il figlio di Serena Grandi e di Beppe Ercole | “Ho sofferto la loro separazione”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024)di, ex marito dell’attrice. L’uomo è stato un famosissimo arredatore, molto noto soprattutto al Parioli a Rom,a dove ha contribuito a costruire, arredare e mettere a nuovo alcune case. In seguito allacon la moglie, il padre di, ha sposato nel 2004, in seconde nozze, l’attrice Corinne Clery, con cui ha vissuto fino alla sua morte, avvenuta nel 2010, a causa di una malattia., la mamma, ha commentato: “Sono sempre stata felice della sua omosessualità, sono felice, non diventerò nonna ma non fa niente, tanto non ho più pazienza. Io pensavo di averlo indotto a divenire omosessuale, non essendoci la figura ...