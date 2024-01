Ecco perché il Piano Mattei è un guscio vuoto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Per sapere come è andata e come andrà bisogna partire dalla fine. L’intervento in Senato di ieri del presidente della Commissione dell’Unione Africana, Moussa Faki rompe l’incantesimo di una giornata che sembrava perfetta nelle apparenze, con le delegazioni di oltre 41 paesi africane a Palazzo Madama per il vertice “Italia-Africa: un ponte per una crescita comune” che Giorgia Meloni ha tirato in piedi per il suo “”. Senza il supporto di tutti i Paesi europei ilè senza speranze. E gli africani non hanno l’anello al naso “L’Africa è pronta a discutere i contorni e le modalità dell’attuazione del, sul quale avremmo auspicato essere consultati”, ha detto Faki, invitando a “passare dalle parole ai fatti”. “Capirete bene – ha sottolineato Faki – che non ...