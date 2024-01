Ecco perché è meglio non sgridare un bambino

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 gennaio 2024) Che siate le madri più pazienti, più comprensive del pianeta o facili all’ira, poco importa, avere dei bambini comporta quel ritrovarsi ad urlare, a rimproverare, per l’ennesima cameretta disordinata o per i capricci prima di cena. Nonostante nessuna (e nessuno) di noi possa arrogarsi il diritto di giudicare l’altra, sappiamo quanto urlare quando i bambini non soddisfano le nostre richieste, dal fare i compiti senza distrazioni, al sistemarsi il letto, o banalmente, andare a nanna senza rimostranze, non serva a molto. La pedagogia e numerosi studi, ogni giorno, ci mostrano quanto, urlare contro i propri figli non comporti vantaggi, se non un’ubbidienza estemporanea dettata dalla pura paura. E se qualcuno di noi potrebbe pensare che quello è comunque un risultato, pensate quanto sia sfiancante dover urlare ogni giorno, sempre per ottenere lo stesso ...