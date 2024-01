Ecco l’IT Wallet | il portafoglio digitale ora è realtà

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mercoledì il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare l’avvio ufficiale del primolibero e gratuito per tutti i maggiorenni Sarà tutto a portata di un click, avrà al suo interno la carta di identità elettronica, ma anche la tessera sanitaria, la licenza di guida, la carta europea della disabilità. Chi già utilizza lo Spid o la Cie per la propria identitànon sarà tenuto per forza a cambiare, ma potrà aggiungerle entrambe al nuovo modo di custodire la propria documentazione.– Cityrumors.it – Il nuovorappresenta un passo fondamentale per la transizioneche anche il nostro paese vuole compiere su direttiva della UE. Il piano studiato grazie ai fondi del Pnrr ...