Earhart | i resti nell’Oceano dei misteri L’ultimo volo di Amelia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Volare potrebbe non essere tutto rose e fiori, ma il divertimento di per se stesso vale il prezzo. Quello che ha pagato, che ripeteva spesso questa frase, è stato la vita perduta a 40 anni, ma per nulla al mondo, pur fra mille difficoltà, avrebbe interrotto il viaggio che stava compiendo il 2 luglio 1937 per essere la prima donna a circumnavigare il globo ai comandi di un bimotore. Da quel giorno che fine avessero fatto, il suo copilota Fred Noonan e il Lockheed 10-E Electra è sempre stato un mistero sul quale si è spesso favoleggiato. Ora un ex ufficiale dell’Intelligence dell’Aeronautica americana, Tony Romeo, dice di avere individuato a cinquemila metri sul fondo dell’Oceano Pacifico, cento miglia al largo di Howland Island dove era attesa la trasvolatrice, il relitto, individuato dopo lunghe ricerche da un ...