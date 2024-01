“È nata tua figlia” E il giocatore di basket abbandona la partita di basket per correre in ospedale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lonate Pozzolo, 30 gennaio 2024 – “ÈLavinia, èLavinia”. La voce che proviene dalla tribuna la conosce benissimo, è quella di sua mamma che lo avvisa di essere diventato papà. E così lui corre veloce verso la panchina, chiede il cambio, prende la borsa al volo e corre via tra lo stupore generale. Sugli spalti nessuno capisce cosa stia succedendo. Nessun infortunio, anche perché Andrea Lattuada – il protagonista di questa storia da film, è lui – aveva appena segnato un canestro nel derby che lui e i suoi compagni di squadra delLonate stanno giocando al palazzetto di Gorla Minore (serie D). Andrea si limita a spiegare “il momento è arrivato” mentre corre verso l’uscita tra gli applausi dei compagni di squadra, che invece sanno benissimo cosa stia accadendo. Una scena bellissima per una delle emozioni ...

Doveva essere un normale prelievo del sangue ma è sfociato in un’accesa discussione in quanto l’infermiera non le trovava la vena a causa dei ... (lanazione)

Penultima giornata nel girone Rosso del campionato di A2, per un turno in cui tutte le squadre proveranno a dare battaglia per cercare di ... (sport.quotidiano)

Nonostante il finale amaro, la puntata di ieri sera è stata parecchio divertente grazie al siparietto nato tra la concorrente, Amadeus, e la pacchista.Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Secondo De Castro, ...Agricoltori in fermento. Continuano le proteste in tutta Europa. Lo scorso weekend gli effetti si sono fatti sentire anche in Italia: l’iniziativa più partecipata è stata a ...