“È in terapia intensiva | un giorno orribile” Guendalina Tavassi | l’annuncio choc sulla sua famiglia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una bruttissima notizia ha coinvoltonelle scorse ore.ha riguardato la suae la situazione è davvero molto delicata. Purtroppo improvvisamente ha dovuto fare i conti con un problema molto serio e il terrore ha subito invaso la sua vita. Ha avuto ugualmente la forza di raccontare l’episodio attraverso un’Instagram story. Ha postato dei fiori sui social e ha accompagnato un messaggio struggente.ha fatto un annuncio molto bruttosua, anche se ancora non se l’è sentita di scendere nei particolari. Probabilmente lo farà nelle prossime ore o nei prossimi giorni, ma intanto ha pubblicato il suo primo post per avvisare i suoi fan dell’accaduto. Leggi anche: “Guardate come ero”. ...

È morto dopo nove giorni in terapia intensiva Lorenzo Pjetrushi, il 18enne che lo scorso 20 gennaio è caduto dal cofano di un’auto guidata dall’amico mentre stava in piedi per simulare di “fare surf”.Luciano, il padre di Edoardo e Guendalina Tavassi, nella giornata di ieri ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale. Qui è stato subito portato in sala operatoria e l’influencer ha ...ITRI – Malore alla guida per il sindaco di Itri Giovanni Agresti che ora è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale dono svizzero di Formia. L’incidente stradale è avvenuto ieri mattina in via Ces ...