Duplice aggiornamento WhatsApp in arrivo dopo la beta di fine gennaio

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un nuovoè disponibile per gli utenti iOS con delle novità davvero molto interessanti che potranno far comodo a chi utilizza assiduamente tale app per comunicare con gli altri. L’ultimo update a riguardo è la versione 24.2.75 per iOS, chi non l’ha ancora ricevuta dovrà attendere, ma si può vedere nelle impostazioni dell’app se può essere disponibile. Non è detto insomma che l’diavvenga in maniera automatico. Presto un doppio: importante rilascio inladile anticipazioni dei giorni scorsi, altre novità in vista con un. ...