Dune | Parte Due sarà più tragico del libro | Denis Villeneuve anticipa il finale straziante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 gennaio 2024)ha dichiarato che la conclusione del secondo capitolo dipiù atroce del precedente. Ildella secondadisi concluderà in maniera più oscura e tragica rispetto agli eventi raccontati nel romanzo di Frank Herbert dal quale sono adattati i due film di. A confermarlo è stato lo stesso regista canadese:"Tutti gli elementi sono presenti. Ma penso che l'adattamento cinematografico sia piùrispetto al. Il modo in cui termina laDue... creerebbe un equilibrio totale per concludere la storia di Paul in quella che potremmo chiamareTre". Un terzo film? Le dichiarazioni di ...